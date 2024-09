Assegnazione 36 alloggi Edilizia residenziale sociale, pubblicati gli elenchi provvisori

Arte – Azienda regionale territoriale edilizia della Spezia comunica che da oggi, 19 settembre 2024, per un periodo di 30 giorni, sono pubblicati gli elenchi provvisori relativi al bando di concorso, pubblicato l’aprile scorso, per l’assegnazione in regime di locazione permanente a canone moderato di 36 alloggi di Edilizia residenziale sociale situati tra i comuni della Spezia, di Sarzana, Bolano e Bonassola. A questo link l’informativa Arte e gli elenchi provvisori, pubblicati usando solo ed esclusivamente il codice identificativo attribuito, corrispondente al numero di domanda, comunicato ad ogni partecipante sulla ricevuta di consegna della stessa. Arte La Spezia mette a disposizione, presso l’ufficio di Via Parma, 13B La Spezia, una postazione assistita per la consultazione degli elenchi provvisori, previo appuntamento da fissare chiamando il n. 0187/566860 oppure utilizzando l’apposita app Housing plus, scaricabile qui. E’ necessario che il titolare della domanda si presenti all’ufficio munito del proprio documento di riconoscimento e della ricevuta indicante il numero di domanda. Nel caso il titolare fosse impossibilitato, potrà presentarsi altra persona munita di delega corredata da copia di entrambi i documenti di riconoscimento e della ricevuta indicante il numero della domanda.

Possibilità di ricorso

