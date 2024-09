Assi di forza, tre mesi di cantiere in corso Europa: le modifiche alla viabilità

Genova. Partirà questa sera il nuovo cantiere relativo agli Assi di Forza in corso Europa, dove è in progetto la costruzione dei plinti per i nuovi pali della filovia che attraverserà la pedemontana fino a raggiungere il levante cittadino.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza comunale, il cantiere occuperà la corsia più a destra dell’inizio di corso Europa, dall’intersezione con corso Gastaldi fino al civico 11, oltre al relativo marciapiede. I lavori inizieranno questa sera alle ore 21 per terminare, secondo le previsioni attuali, il prossimo 2 gennaio 2025. In questi oltre tre mesi, quindi, in direzione levante il traffico potrà percorrere solamente due corsie su tre, con probabili disagi per la circolazione.

