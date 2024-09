Bogliasco: polenta e frisceu di baccalà, tre giorni si sagra a Poggio

Mezzo secolo fa Bogliasco era nota e meta quotidiana di decine di persone che vi si recavano apposta per assaporare il tipico dolce berlinese krapfen, che era una bontà. Oggi i tempi sono cambiati e in frazione Poggio, da venerdì 20 a domenica 22 si svolge l’altrettanto allettante sagra della polenta e dei frisceu di baccalà, piatti conditi da buona musica.

Un modo per salutare l’estate e assaporare cibi autunnal-invernali. L’apertura degli stand gastronomici dalle 19.30 e la musica dalle 21.30. In scena l’orchestra Mocambo venerdì, l’orchestra Armando sabato e I Demueluin con il concerto folk ligure domenica. La sagra si svolge anche in caso di pioggia o maltempo.

Info: 338 2924183.

