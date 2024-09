Chiavari: “Il sabato dei libri” con Daniele Achilli

Da IroAndCo

Undicesimo appuntamento dell’edizione 2024, Stagione Autunno/Inverno, de Il Sabato dei Libri

Sabato 21 Settembre alle ore 10.15 presso lo Spazio Zirandea Garden di Chiavari, Via Raggio 37, (ingresso cancello esedra Palazzo Marana), incontro con Daniele Achilli.

Riprendono gli incontri in Zirandea Garden e il primo della Stagione Autunno/Inverno, vedrà la presentazione di un Autore che ha eletto come suo principale strumento di comunicazione il tratto sottile della penna a china. L’originale proposta del volume +D50 parte da una provocazione che ci sarà raccontata durante l’incontro, ma quello che ci ha colpito di più è il punto di vista sul tema in sé: la femminilità e la capacità di seduzione dell’universo femminile “over 50”.

Potrebbe apparire un tema superfluo, ma la “consapevolezza di sé e del proprio corpo”, spesso si disperde nello scorrere della vita, davanti a scelte che, se pur volute e/o necessarie per la società in cui viviamo, si rivelano veri e propri “passaggi”, che talvolta non prevedono un ritorno alle origini del sé e, volendo andare un po’ oltre, del proprio sogno di sè.

Altro punto di vista interessante di questo volume è che l’argomento è stato indagato da uno sguardo maschile attraverso i disegni, ma con il filtro di uno sguardo femminile che ha fissato i ritratti attraverso gli scatti fotografici. E’ per questo che abbiamo scelto di proporre all’interno della presentazione anche una lettura ad alta voce di brani tratti dal testo che ha ispirato questo progetto e Michela Toni, che ne ha curato la scelta, leggerà Haruki Murakami.

E’ un progetto profondo, provocatorio e, per chi come noi ama e privilegia il “fattore umano”, sicuramente anche trasversale, siamo sicuri che possa essere esteso e riguardare anche il mondo maschile… probabilmente Sabato ne avremo la prova. Vi aspettiamo!

Daniele Achilli Bio. Illustratore e scrittore Nasce a Milano nel ’52. Si laurea in Giurisprudenza. Realizza negli anni ’90 un libro di fumetti e i suoi primi ritratti a china. “I tratti a china, indelebili e precisi, raccontano ciò che i miei occhi vedono, l’essenza, al di là delle apparenze.” Nel 2018 espone a Milano in una “personale” un pannello dal titolo“Accoglienza”. Nel 2021 pubblica il libro “+D50 : Storie di Donne che guardano avanti “. Anche questo appuntamento sarà occasione di scoperta e confronto, secondo un filo conduttore che è quello del “Viaggio”…e durante l’anno, la serie di incontri e presentazioni proseguiranno con la mission principale di diffondere il libro e la lettura anche attraverso la rivista dell’Associazione Hiromag Review.

L’evento è gratuito con gradita prenotazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it