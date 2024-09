Genoa, Gollini: “Conosciamo l’importanza del derby contro la Sampdoria, mi piacerebbe rimanere a lungo a Genova”

Genova. Al Salone Nautico Internazionale è stato presente anche il Genoa e allo stand rossoblù erano presenti Fabio Miretti, Morten Frendrup e Pierluigi Gollini. Il nuovo portiere rossoblù ha parlato dei prossimi impegni di campionato dopo aver conquistato un importante punto contro la Roma: “I punti sono punti contro tutte le squadre. Il nostro obiettivo è scendere in campo e dare sempre il meglio. Contro il Venezia sappiamo che possiamo ambire ad un risultato importante passando per la prestazione. Ci siamo allenati molto bene e abbiamo lavorato tanto, siamo fiduciosi. Quest’anno abbiamo fatto dei grandi tempi di partite, ci è mancato tenere un livello di gioco alto per tutta la durata della partita”.

Non poteva mancare una domanda sul Derby della Lanterna in Coppa Italia che si svolgerà mercoledì prossimo. Un appuntamento sentitissimo dall’intera città: “Per i nostri tifosi rappresenta tantissimo. Sappiamo l’importanza di questa partita, ci teniamo ad andare avanti in Coppa Italia perché è giusto essere ambiziosi. Il derby è una motivazione in più, c’è grande attesa”.

