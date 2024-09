Genoa, Ricciardella: “Entro Natale lo store in piazza Banchi, in 3 anni quintuplicati i valori del merchandising”

Genova. “Lo sponsor Ceres è previsto solo per la partita contro il Venezia (di sabato 21 settembre) e poi valuteremo altre iniziative per altre gare, tra cui quella con la Juventus che però non prevederà l’esposizione del marchio sulla maglia ma un diverso tipo di iniziativa (sempre lagata a Ceres). Ad affermarlo è il direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella, a margine dell’inaugurazione del nuovo store del Grifone in via XX Settembre.

“Con gli sponsor siamo al completo – afferma – questa di Ceres è un’iniziativa particolare legata solo alla gare contro il Venezia”.

