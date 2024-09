Giorgio Pagano compie 70 anni: “Fa piacere essere ricordato come ‘il sindaco della partecipazione’. Continuo a fare il cooperante e preparo il mio nuovo libro”

La gradita occasione – a sorpresa – era quella di festeggiare i 70 anni di Giorgio Pagano, ex sindaco della Spezia e da diversi anni storico, cooperatore internazionale nonché co-presidente del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza. Una bella serata con gli amici di una vita organizzata ieri sera al Circolo Arci di Solaro che è stata anche un’opportunità di approfondimento e riflessione iniziata alle 19 con la visita alla mostra fotografica “Uomini e navi” che ha proceduto la cena conviviale nelle stanze del circolo e la presentazione del libro “Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto”, sulla quale hanno dialogato Pagano e il professor Roberto Centi. Un momento di riflessione collettivo che ha avuto un prologo con la performance di Renzo Cozzani che con la sua chitarra ha improvvisato la canzone “The river” di Bruce Springsteen, il cantante preferito del festeggiato. Subito dopo è venuto il momento dell’intervista nella quale Centi ha chiesto a Pagano di raccontare il suo Sessantotto. “Avevo quattordici anni, mi ero appena iscritto al Liceo. La mia era una ribellione esistenziale, antiautoritaria molto sui generis. Al centro c’era il rapporto con la famiglia, il modo di vestirsi e di portare i capelli, la musica beat che i ‘matusa’ non sopportavano… E poi la scuola: mi era sempre piaciuto studiare, ma in terza media ero entrato in rotta di collisione con alcuni insegnanti, i loro metodi nozionistici… L’istanza iniziale fu intensamente personale, poi sopraggiunse l’idealità politica, molto influenzata da quello che succedeva nel mondo, dal Vietnam a Praga. Ognuno ha vissuto il suo Sessantotto, ma c’era un ‘collettivo’ che univa tutti, in cui ognuno cercava di essere una persona nuova. Fu una festa all’insegna dell’incontro con gli altri, l’assemblea ne era il simbolo”.

Centi e Pagano si sono poi soffermati sulle tracce di quella storia che ci parlano ancora. E qui Pagano ha insistito sulla partecipazione: “A me fa molto piacere essere ricordato come ‘il sindaco della partecipazione’. Oggi bisogna ricostruire la democrazia con la cittadinanza attiva: tutto il contrario della politica ricondotta a un capo. Il Sessantotto fu innanzitutto questo, come diceva Gaber nella sua canzone”. Inoltre mise al centro la scuola: “Gli studenti posero i temi della democratizzazione dei saperi, della vita quotidiana, del costume, poi dimenticati in una visione del cambiamento tutta economicistica. La politica deve anche parlare di ‘senso della vita’, di una nuova moralità, altrimenti non muove le passioni. Per questo la scuola è centrale: una scuola pubblica che sia così potente da dare a tutti i ragazzi gli strumenti per discutere e per comprendere, per ‘navigare senza annegare’, e che metta al centro non solo la responsabilità individuale, come propone la riforma dell’educazione civica di Valditara, ma anche la responsabilità sociale”.

