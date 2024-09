La giovane spezzina Sara Canonici in mostra nella collettiva “Emozioni”

Dal prossimo 27 settembre sino al 3 ottobre, la ventiquattrenne Sara Canonici, artista e fotografa di origine spezzina, sarà protagonista a Firenze con la sua opera ‘Logoramento dell’Anima’, in mostra alla Galleria Gadarte nell’ambito della collettiva “Emozioni”. Dopo il recente successo alla collettiva Donna Fotografia 2024, Sara esporrà nel centro storico fiorentino, affiancata da artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo. Logoramento dell’Anima, presentata al Premio Marche Biennale d’Arte Contemporanea 2022 ad Urbino, dove l’artista fu la più giovane partecipante, rappresenta uno dei suoi lavori più significativi. L’evento, curato da Tania Calenda e Sankhasubhra Deybiswas e patrocinato dal Comune di Firenze, verrà inaugurato venerdì 27 settembre alle 16 presso la Galleria Gadarte, in Via Sant’Egidio 27/R, 50121 Firenze. Per ulteriori informazioni, visita il sito: https://saracanonicidotcom.wordpress.com.

