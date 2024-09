La Torre Piloti è quasi pronta: venerdì il “battesimo” con Salvini, a gennaio 2025 in funzione

Genova. Non sarà davvero un’inaugurazione, come l’ha definita oggi il ministro dei Trasporti Matteo Salvini nell’annuncio durante l’inaugurazione del Salone Nautico, ma di certo sarà l’occasione per svelare al pubblico la struttura che in questi giorni si staglia in bella vista davanti al padiglione Jean Nouvel. Il 27 settembre, tra poco più di una settimana, la nuova Torre Piloti sarà svelata al pubblico per la prima volta dall’interno, anche se per l’entrata in funzione bisognerà aspettare ancora qualche mese.

I lavori ormai sono terminati. Lo scorso 2 agosto è stata issata la caratteristica copertura a 65 metri d’altezza, un cappello di quasi 800 metri quadrati per 150 tonnellate di peso, ed è stata posizionata la cabina di controllo. Sulla sommità è stata montata l’antenna che raggiunge la quota di 95 metri sul livello del mare. Nell’ultimo mese, infine, sono stati montati e collaudati i due ascensori che corrono lungo il traliccio centrale affiancato da un sistema di scale esterne. Gli spazi interni adesso vanno arredati e attrezzati con le dotazioni operative al servizio di piloti e uomini della guardia costiera. Il trasferimento è previsto ad oggi per gennaio 2025, ma non si esclude che si possa completare il tutto entro quest’anno.

