Lavagna: convegno su partecipazione e democrazia

Da Enrico Paini e Silvia Neonato, Referenti Comitato “PartedaNoi! – Levante Ligure”

Lavagna, 28 settembre 2024, ore 10, all’Auditorium Campodonico, galleria di via Cavour

Quanto può durare una democrazia senza partecipazione?

Perché i votanti in Italia sono passati dal 90% degli anni Ottanta, all’attuale 60% degli aventi diritto e addirittura al 40% delle elezioni regionali del 2023? È la sfiducia nelle possibilità che il voto cambi le cose a generare tanta disaffezione verso le elezioni e la politica stessa?

Queste sono le domande che le associazioni Parte da noi/Levante ligure e Tigullio democratico e progressista, rivolgono a relatori, relatrici e pubblico il 28 settembre 2024 invitando tutte e tutti a partecipare con le proprie riflessioni e domande.

Introduce Francesco Nasi, dell’università di Bologna, che descrive la figura di chi oggi in Italia ancora vota: nella maggioranza dei casi è una persona abbastanza soddisfatta della sua vita, con un buon reddito e un titolo di studio medio alto. Anna Stagno, dell’Università di Genova, si concentra sui dati, ovvero sulle affluenze elettorali degli ultimi 30 anni nel Tigullio e in Liguria, in confronto con l’impegno nel volontariato soprattutto nelle generazioni più giovani. Valentina Ghio, deputata ligure Pd, riflette in particolare sull’astensionismo femminile. Francesco Giasi della Fondazione Gramsci riflette sulle tendenze sociali e politiche in atto e sul disimpegno nei confronti della partecipazione elettorale. Lo storico genovese Luca Borzani infine parla del rapporto tra partecipazione politica, voto e crisi dei corpi intermedi (sindacati, partiti) come crisi della rappresentanza che precede e poi alimenta un astensionismo diventato strutturale. E non solo in Italia.

Molte le associazioni coinvolte, dall’Udi a Sestri città aperta, a Libera, Anpi, Cgil Tigullio e Futura.

Intervengono Massimo Bisca, presidente dell’Anpi Genova, Simona Cosso, segretaria provinciale Sinistra italiana Genova AVS, Luca Garibaldi, consigliere regionale PD uscente, Igor Magni, segretario ligure CGIL