Orlando-Bucci, al Salone Nautico la stretta di mano: rivali a colloquio per alcuni minuti

Genova. Dopo l’arrivo e le parole del vicepremier Matteo Salvini, strette di mano e sorrisi a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico tra il sindaco Marco Bucci e il deputato Pd Andrea Orlando, i due principali candidati alla presidenza della Regione Liguria.

Bucci ieri aveva anticipato che avrebbe incontrato il suo sfidante dopo gli screzi degli ultimi giorni. “Orlando chi? Noi ci occupiamo di cose serie“, la staffilata lanciata domenica scorsa dal primo cittadino. Oggi i due sono rimasti a parlare per quasi cinque minuti, con Bucci rimasto a lungo ad ascoltare l’ex ministro dem. Quindi la foto in posa davanti alle telecamere assiepate per assistere alla cerimonia di avvio del Salone.

» leggi tutto su www.ivg.it