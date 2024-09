Ponte sul Calcandola, Pci: “Si sgretola il castello di promesse fatte in campagna elettorale”

“Nonostante il torrente Calcandola sia in secca, l’Amministrazione comunale naufraga miseramente sul ponte di via Falcinello, incapace di dare una reale soluzione alla viabilità con un’opera necessaria che doveva già essere consegnata alla città nel marzo 2023 e che, invece, oltre ai ritardi probabili, rischia di perdere i finanziamenti, già insufficienti, per la sua realizzazione”. Così in una nota Matteo Bellegoni ed Enrico Pieraccini, esponenti del PCI presenti ieri sera alla bocciofila di Sarzana all’assemblea relativa ai disagi causati dalla chiusura del ponte di via Falcinello. “Comincia a sgretolarsi – osservano – il castello di promesse fatte in campagna elettorale da una compagine politica che continua ad improvvisare sulla pelle dei cittadini. È necessario che, al più presto, come concordato ieri al termine dell’incontro, la sindaca, senza “scappare” e con il supporto di un tecnico e dell’assessore incaricato Borrini dia delle risposte urgenti in merito ad una problematica, al momento, di assoluta priorità per la nostra città. Le agevolazioni proposte non sono risolutive, la creazione di una passerella pedonale rimane l’unico intervento necessario e di supporto al cantiere in essere e agli abitanti dei quartieri interessati. Di certo i cittadini, che siamo pronti a sostenere in eventuali, opportune forme di protesta, non possono accettare l’isolamento destinato ad allungarsi rispetto alle oltre 24 settimane previste per la chiusura dei lavori”.

