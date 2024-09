Promozione. Il Ceriale passa il turno di coppa, tanti esordi contro il Bragno

Bragno. La partita di ieri ha chiuso ufficialmente il girone di Coppa Italia Promozione del Ceriale. Una sconfitta 3-1 contro l’esperto Bragno guidato da un mister altrettanto esperto come Ermanno Frumento. I biancoblù passano il turno ma non è questo ciò che conta di più, bensì le prove convincenti a livello sia qualitativo sia di tenuta mentale.

Ieri a Bragno, oltre alla buona prestazione collettiva dei giocatori chiamati in causa da mister Mambrin, una nota lieta per tutto il Settore Giovanile cerialese. C’è stato l’esordio da titolare di Loris Andreetto (2007) e Giovanni Scognamiglio (2008), mentre hanno fatto la loro prima presenza in Prima Squadra i due 2008 Giulio Secco e Raffaele Miranda Sorvillo. Spazio anche per Loberto e Palmigiano (entrambi leva 2006) che si sono fatti valere.

