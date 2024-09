Comunicato stampa Fabio Mustorgi

Oggi ho incontrato il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, in occasione dell’inaugurazione del Salone Nautico di Genova. Da imprenditore impegnato nel settore nautico ho ricordato l’importanza economica che riveste questo settore in Liguria e in particolare nella Provincia di Genova. A Rapallo il Porto Carlo Riva rappresenta un’eccellenza del territorio, e da questa estate ha ripreso tutte le attività.

