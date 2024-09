Recco: nonni e nipoti giocano insieme nel quartiere di Valleverde  

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Cosa si può fare con i nonni? Dedicarsi al gioco. E se non si ha un nonno? Se ne può sempre adottare uno per un giorno. Ed è questa l’occasione offerta da domenica 29 settembre nel quartiere di Valleverde, quando nonni e nipoti potranno stare insieme nel corso di una giornata. Organizzato dalla Pro Loco Recco in collaborazione con il Comune di Recco e il comitato di quartiere Valleverde, l’appuntamento “Nonni e nipoti giocano insieme” promette di rafforzare i legami attraverso attività divertenti. Dalle ore 14, le famiglie sono invitate a partecipare ai giochi tradizionali che i nonni ricordano dalla loro giovinezza.

» leggi tutto su www.levantenews.it