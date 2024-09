Una residua instabilità determina in mattinata cielo coperto e possibili deboli piogge sparse sui settori orografici in esaurimento nel pomeriggio; miglioramento delle condizioni in serata: così la previsione di Arpal

VENTI: fino a forti dai quadranti settentrionali sui rilievi padani di Levante, dal pomeriggio moderati

» leggi tutto su www.levantenews.it