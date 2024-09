Successo per “Zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico del Lions Club di Sarzana

Ha avuto successo “Zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico, avviata dal Lions di Sarzana. Una iniziativa assunta per donare serenità a quelle famiglie che stanno attraversando un momento difficile. Tutto il materiale raccolto dal club sarzanese è stato consegnato alla parrocchia di Santa Caterina e alla Pubblica assistenza di Sarzana che stanno ora provvedendo alla distribuzione.

Il presidente del Lions Francesco Dal Cielo ringrazia ora tutto coloro che hanno consentito di portare a compimento un service molto importante, dall’associazione Insieme per i diritti dei nostri figli, all’agenzia di viaggi Blu Vacanze che ha messo a disposizione i suoi locali come punto di raccolta.

