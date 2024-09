Trasporto pubblico locale, Atc lavora a un accordo con Seal per tirare avanti sino a fine ottobre

Domani, venerdì 20 settembre, scadrà la proroga del servizio richiesta ieri dalla Prefettura a Saca-Seal, per consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale e il servizio scolastico ed evitare così pesanti ripercussioni a scapito degli utenti e degli studenti della provincia. Una nuova richiesta di comprensione della complicata situazione che sta attraversando Atc esercizio, in attesa che si concretizzi il passaggio del servizio in subappalto al binomio Trotta-Riccitelli che si è aggiudicata la gara bandita la primavera scorsa.

L’azienda titolare del servizio nel frattempo sta lavorando per mano del presidente Franco Pomo alla stipula di un accordo con Seal affinché possa proseguire nell’esercizio delle corse necessarie a garantire il miglior servizio di trasporto possibile per i prossimi 40 giorni, ovvero sino al 31 ottobre, data limite concessa a Trotta (con una ulteriore dilazione di un mese) per garantire la piena operatività prevista dal contratto firmato la scorsa settimana a Genova.

“Entro la fine della settimana – spiega Pomo a CDS – contiamo di poter definire tutti i dettagli dell’accordo che stiamo elaborando insieme a Seal per traguardare la fornitura del servizio sino alla fine di ottobre. Poi ci sarà da lavorare affinché ci sia un’intesa tra le due aziende che consenta di guardare avanti”.

Atc cerca così di uscire da un quadro di grande difficoltà che la vede in balia degli eventi a causa del ritardo con cui i nuovi affidatari del servizio si sono presentati alla firma e dell’incapacità di garantire sin dal giorno seguente l’operatività prevista. Un quadro paradossale, nel quale la Prefettura ha dovuto in più occasioni chiedere a Seal, il cui contratto è già concluso da giorni, di proseguire nell’erogazione del servizio per evitare pesanti ripercussioni sul trasporto pubblico in concomitanza con la ripresa delle scuole.

Ieri la situazione stava per precipitare, quando autisti e mezzi Seal sono rimasti in deposito non avendo i titoli per svolgere un servizio che sarebbe stato slegato da qualsiasi forma contrattuale, portando la Prefettura a scrivere una lettera al consorzio Saca-Seal chiedendo, come detto, di effettuare altri tre giorni di corse.

Che la situazione non possa andare avanti così, di mini proroga in mini proroga, è evidente e ora all’orizzonte si intravede l’ipotesi di un’intesa che potrebbe mettere una pezza alle sgualcite vesti del trasporto pubblico spezzino per il breve periodo. Sempre senza dimenticare che, dopo l’esodo di decine di autisti Seal cui si è assistito negli ultimi mesi per le preoccupazioni sul loro futuro, Trotta dovrà trovare in un mese e poco più altrettanti lavoratori da mettere a bordo dei mezzi che dovrà nel frattempo aver acquisito, con ogni probabilità dalla stessa Seal.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com