Alluvione in Emilia Romagna, il soccorso alpino ligure sul posto per salvare persone e animali

Genova. Anche il Soccorso alpino e speleologico Liguria in aiuto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpire dalla recente alluvione. La squadra, composta da personale specializzato per interventi in forra, si è messa a disposizione del coordinamento dei soccorsi (di cui facevano parte anche due tecnici del Soccorso alpino) a Cotignola, in provincia di Ravenna.

I tecnici (seguiti anche da remoto dalla centrale GeoresQ) di Sassari soni intervenuti in varie località. “Siamo stati impegnati in zone dove i fiumi sono esondati con l’acqua che arrivava fino ai primi piani delle case – raccontano i tecnici – Siamo intervenuti anche con l’utilizzo di gommoni per recuperare le persone e affidarle a chi poi le accompagnava ai centri di assistenza. In altre zone i corsi d’acqua hanno rotto gli argini e allagato tutta la zona circostante. Ci siamo occupati non solo delle persone ma anche degli animali”.

