“Bucci evita le domande dei giornalisti e abbandona la conferenza stampa. Mancanza di rispetto verso i cronisti e verso i cittadini che hanno il diritto ad essere informati”

Associazione Ligure dei Giornalisti, Gruppo cronisti liguri e l’Ordine dei giornalisti intervengono su quanto accaduto oggi durante una conferenza stampa. In una nota si legge: “Ci risiamo. Il sindaco di Genova Marco Bucci e candidato alla presidenza della Regione Liguria, a distanza di pochi giorni dall’ultimo episodio di intolleranza nei confronti dei giornalisti, ha nuovamente dato prova di essere allergico alle domande, in particolare a quelle che riguardano un bene pubblico e di interessa collettivo come il sistema sanitario regionale. Bucci, questa mattina, ha abbandonato una conferenza stampa da lui stesso convocata non appena ha dovuto rispondere a domande a cui, evidentemente, non aveva piacere di replicare”

“Si tratta di un atteggiamento assurdo, incomprensibile e ingiustificabile. Bucci, così come qualsiasi altro esponente politico di qualsivoglia schieramento, deve avere rispetto per il lavoro dei giornalisti ai quali non solo deve essere garantito il diritto di cronaca ma che a loro volta garantiscono il sacrosanto diritto dei cittadini ad essere informati”, dicono Matteo Dell’Antico, segretario dell’Associazione Ligure dei Giornalisti, Tommaso Fregatti, presidente del Gruppo Cronisti Liguri e Filippo Paganini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria.

