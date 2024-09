Genova. Si è svolta giovedì 19 settembre in piazza Matteotti la prima “Festa dell’abbonato, del boomer e del Consumatore”.

Le code per registrarsi e partecipare all’estrazione dei premi sono continuate per tutta la durata della manifestazione fino all’ultimo secondo delle 19. In totale sono stati più di 700 gli abbonati che si sono registrati per l’estrazione dei premi.

» leggi tutto su www.genova24.it