I candidati spezzini al consiglio regionale, tra i cambi di casacca e i dubbi residui sulle liste civiche

Ultimi giorni di trattative, calcoli e ricerca degli equilibri all’interno delle forze politiche si schiereranno alle prossime elezioni regionali. Nel corso della prossima settimana, infatti, verranno ufficializzate le liste dei candidati ancora formalmente in stand by in vista del deposito dei nomi e delle firme – per le liste che non hanno già una rappresentanza in Regione – che avverrà tra venerdì 27 e sabato 28 settembre.

Nel centrodestra, che sosterrà l’attuale sindaco di Genova Marco Bucci per il ruolo di presidente della Regione, i giochi sono ormai fatti: l’unica decisione che deve ancora essere presa riguarda le liste civiche che sosterranno il candidato presidente.

