Meet and greet a “La Spezia Fantasy” con ItsNico17 e Leutum: incontro al Pin

ItsNico17 e Leutum conosciutissimi nel web e nel gaming saranno alla Spezia nell’ambito dei meet greet organizzati per La Spezia Fantasy. L’appuntamento è per sabato 21 settembre dalle 14.45. ItsNico è una delle stelle emergenti nel panorama del gaming e dell’intrattenimento online, noto per la sua capacità di intrattenere e far ridere sarà alla Spezia . Specializzato in giochi di varietà, horror e sessioni di “just chatting”, combina abilità nel doppiaggio con una personalità carismatica, conquistando una crescente base di fan. Leutum è un innovatore nel mondo dei giochi horror e del variety content, ha già catturato l’attenzione di una vasta audience. Con una community appassionata e un’energia coinvolgente, si distingue per il suo carisma naturale e la sua abilità nel gaming, attirando sempre nuovi fan.

