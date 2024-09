Raggiungerà il Madagascar per portare ad una piccola comunità degli aiuti, concreti, che permetteranno di costruire anche un presidio sanitario. A partire è Nello Benedetti presidente dell’associazione Amici del Parco che con i proventi delle iniziative organizzate insieme agli altri volontari dell’associazione si recherà nella zona di Manakara, dove consegnerà due motocarri per il trasporto di cose e persone che costituiranno così anche un mezzo di sostentamento per alcune famiglie di un piccolo villaggio, lontano dal clamore del turismo. Inoltre l’associazione ha provveduto all’acquisto di un terreno dove sarà realizzato un presidio sanitario a servizio della popolazione locale. Benedetti tornerà in Italia a fine novembre.

L’articolo Nuova missione benefica in Madagascar per “Amici del Parco” e Nello Benedetti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com