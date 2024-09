Partito democratico: “Peracchini ammette problemi nel trasporto pubblico? Meglio tardi che mai”

“Prendiamo atto del fatto che, finalmente, il sindaco e presidente della Provincia ha ammesso l’esistenza di problematiche riguardanti il trasporto pubblico e che, addirittura, le ha fatte presenti ad Atc. Ci è voluta una certificazione nero su bianco del Prefetto di questa temuta parola, anche più temuta delle conseguenze dell’ormai consolidata crisi del trasporto pubblico spezzino.” È quanto afferma il gruppo consiliare del Partito democratico della Spezia in occasione della manifestazione di protesta dei sindaci sulla situazione del Trasporto pubblico locale.

“Nella stessa nota – continua il Pd – il sindaco della Spezia Peracchini definisce ‘limitati’ i disagi subiti da spezzine e spezzini in questi giorni, attribuendoli ad un ‘inevitabile ed imprevedibile effetto del passaggio di gestione di parte delle attività in subappalto per conto di Atc Esercizio’. Anziché quindi rendersi reperibile per i Sindaci che questa mattina si erano presentati in Via Veneto per ricevere da lui risposte, ha deciso di scrivere una nota ed inviarla alla stampa, in modo da evitare il contraddittorio e il duro impatto con la realtà, prendendo però in giro tutta la Provincia e non solamente il Comune capoluogo. Perché non si tratta soltanto di una trattativa tra privati, come la descrive nella sua nota stampa, bensì di una vicenda che ha ripercussioni pesanti sulla collettività, sulla possibilità della cittadinanza di accedere al proprio diritto allo studio, alla salute, sulla possibilità più in generale di accedere ai servizi essenziali. E come più volte abbiamo detto più l’utente è legato al servizio pubblico, che sia per reddito, per distanza dal centro, oppure per ragioni legate alla giovane o alla tarda età, più viene penalizzato.

