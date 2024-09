Rapallo ha avuto tempi bui anche recenti: ad esempio quando la mentalità imperante imponeva il decadimento di edifici come gli “alberghetti” di via Gramsci o del “Savoia” di piazza 4 Novembre. Oggi Rapallo, grazie al porto Riva rinato, alla riqualificazione di tanti edifici non solo privati, attira in città una clientela che ha le possibilità di praticare il lusso (anche pagando un posteggio 90 euro al giorno) e di contribuire a creare posti di lavoro e reddito.

