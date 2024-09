Regionali, Bucci svela i simboli delle sue liste: “Avranno successo, ma per vincere servono i partiti”

Genova. Una Liguria stilizzata arancione e la scritta “Bucci presidente” in blu su fondo bianco, con la denominazione “Vince Liguria” in basso. E un disco blu minimalista con la scritta “Orgoglio Liguria – Bucci presidente” in bianco. Con un aperitivo alle terrazze di Palazzo Ducale il sindaco-candidato del centrodestra ha svelato i simboli delle liste civiche che lo sosterranno alle prossime regionali.

“Purtroppo i posti sono pochi – spiega Bucci -. Abbiamo tantissime persone che si vogliono candidare, quindi c’è necessità di una seconda lista. Dire che una è quella con persone note da tempo e l’altra quella delle new entry è il discorso più corretto, volendo tagliarle col coltello. In realtà c’è un po’ un mix di tutti. Abbiamo più persone dei posti, ma non faremo una terza lista, questo lo garantisco”.

» leggi tutto su www.genova24.it