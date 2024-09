Rosso: “Alisa vulnus sanità”. Gratarola apre, Viale non ci sta. Opposizioni all’attacco: “Creatura anche di FdI”

Un fitto dibattito su Alisa quello innescato dalle valutazioni sull’agenzia espresse stamani da Matteo Rosso, coordinatore ligure di Fratelli d’Italia, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei candidati meloniani in occasione del vicino voto regionale (QUI i cinque nomi spezzini). Rosso, professione medico, ha detto che l’Agenzia ligure per la sanità è “da rivedere”, ritenendo che “così com’è è un doppione dell’assessorato” e definendola un “vulnus della sanità”, come riportato da Genova24. In una nota, l’assessore uscente alla Sanità, Angelo Gratarola, si è detto “in linea con quanto dichiarato dall’onorevole Matteo Rosso con il quale da tempo è in atto un’ interlocuzione proficua sui temi sanitari”. Ha quindi aggiunto: “Dobbiamo adattare Alisa ai cambiamenti che avvengono nel tempo. Credo che resti necessaria, come in altre regioni, la presenza di una struttura, anche sottoforma di agenzia, che sia di supporto in termini di analisi dei dati propedeutici alla programmazione, di rielaborazione dei dati epidemiologici utili anche ai fini della prevenzione, che si avvalga dei Diar (dipartimenti regionali, organi di indirizzo scientifico), che contenga la funzione per l’accreditamento e l’autorizzazione di tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della regione, la struttura della politica del farmaco necessaria alla razionalizzazione e omogenizzazione dell’impiego di questi ultimi su tutto il territorio regionale e altre funzioni tecnico scientifiche a supporto della stessa Regione. Una struttura insomma che non sia l’alter ego dell’assessorato ma al servizio dell’assessorato e del Dipartimento Salute”. Conclude Gratarola, in corsa alle regionali nella lista civica a sostegno del candidati presidente Marco Bucci: “Alisa, l’azienda sanitaria ligure, sorge nel 2016 con una legge istitutiva e nasce proprio dalla necessità di riorganizzare e uniformare le attività degli ospedali e le Asl del servizio sanitario regionale al fine di garantire l’equità di accesso ai servizi e alle prestazioni da parte di tutti i liguri. Tuttavia a causa della pandemia Covid i cambiamenti più significativi sono avvenuti dal 2020, mutando le priorità di tale azienda e mettendo a dura prova il servizio sanitario. Credo che sia giunto il momento che Alisa cambi pelle, riadattandola alle nuove necessità e ai bisogni della sanità ligure”.

Sempre dall’alveo del centrodestra, ecco l’intervento della consigliera uscente Sonia Viale, assessore alla Sanità della prima giunta Toti. “Oggi in Liguria il problema della sanità non è avere o meno Alisa, ma saper organizzare al meglio e risolvere i problemi dei cittadini e di chi lavora in sanità – dichiara l’esponente Lega -. Dobbiamo ricordare che con Alisa, nel 2020, abbiamo azzerato il debito ereditato dalla sinistra e solo successivamente a causa del proliferare di cabine di regia ed anche a causa dell’impatto del Covid, siamo ritornati ad avere un disavanzo. Questo dimostra che le Asl sono preziose, ma devono essere coordinate. L’azienda zero è presente in tantissime regioni, Veneto e Piemonte ad esempio, tra l’altro è stata anche recentemente confermata in Sardegna, governata dal centrosinistra. Tornare indietro all’epoca del mio insediamento, nel 2015, quando le Asl erano cinque repubbliche, nonostante l’assessorato fosse forte, non mi pare una grande innovazione a meno che non si vogliano accorpare le Asl, ma questo facciamolo dire al centrosinistra. Oggi dobbiamo programmare la sanità tenendo presenti le criticità quali la riduzione delle liste di attesa, per le quali lo stesso governo si è impegnato recentemente e la sanità del territorio che deve essere rafforzata grazie al Pnrr e al modello di integrazione ospedale territorio. Più che di Alisa vorrei che in questa campagna elettorale si dicesse di tornare a un assessore unico per le deleghe relative alla sanità e al sociale. Marco Bucci, che è sindaco, sa quanto sia importante che queste due competenze abbiano una visione e un’azione comune e non disgiunta, come è stato nel secondo mandato della giunta di centrodestra”.

