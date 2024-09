Sampdoria Primavera: tre punti importanti a Cesena (2-1)

Genova. Partita che prima del fischio d’inizio, guardando la classifica, poteva apparire come una sfida salvezza, ancorché si trattasse della quinta giornata del Campionato Primavera 1 e che quindi mister Lupi ha voluto affrontare con un ‘undici’ molto propositivo, quasi con un 4-2-4 che per di più prevedeva due esterni bassi (Thiago Gomes e Ovalle Santos) che lo scorso anno venivano utilizzati come alti da Pastorino (ora al Ligorna).

Dopo un minuto di silenzio in memoria di Totò Schillaci, il goleador di Italia ’90, i ragazzi di Lupi hanno fatto vedere di poter fare propri i tre punti, anche se il primo squillo è stato del Cesena, con il centravanti Perini che ha alzato di testa, sopra la traversa, un bel cross di Manetti.

