Savona, al via SportUp: decine di società sportive invadono il centro città

Savona. Al via oggi la tre giorni di sport a Savona. Alla sua terza edizione torna SportUp nella città della Torretta, la manifestazione, organizzata da AD Communication in collaborazione con il Comune di Savona, che accoglie nelle piazze e nelle vie della città, le società sportive di Savona e Provincia, con belle novità e innovazioni.

Una edizione che dedica agli sport zone tematiche con un palco riservato alla danza, un ring per gli sport da combattimento, una zona riservata alle arti marziali e agli sport di squadra, un sorprendente galà del mare, e un’area media attrezzata per presentazioni e conferenze, a cura dell’immancabile partner della manifestazione Radio Jasper. Ma anche una edizione che non dimentica le golosità del territorio, con un percorso enogastronomico personalizzato per la manifestazione, e le realtà associative e di volontariato, con uno spazio riservato in Corso Italia.

Le aree interessate alla manifestazione sono state: Piazza Sisto IV, Via Manzoni, Via Astengo, Piazza Pertini, Corso Italia e la zona darsena sotto alla Torretta.

» leggi tutto su www.ivg.it