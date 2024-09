Serie D, Vado. L’entusiasmo di Cottafava: “Come non essere mai andato via. Il presidente vuole vincere e noi siamo allineati alla sua volontà”

Vado Ligure. Finito l’allenamento condotto da Boisfer, il Vado ha avuto modo di riunirsi negli spogliatoi per parlare con il nuovo allenatore dopo l’esonero di Silvestro De Lucia. Accompagnato da Franco Tarabotto, Luca Tarabotto e Paolo Mancuso, riecco mister Marcello Cottafava.

Una trattativa lampo che lo riporta alla guida della squadra rossoblù dopo la scorso stagione, conclusasi con la vittoria dei playoff. “Le sensazioni sono molto positive, è stata una scelta che ho voluto – dice Cottafava -. Ci siamo trovati subito d’accordo, la sensazione è di non essere mai andato via perché poi alla fine è passato poco tempo. I percorsi sono sempre strani e difficili da prevedere. L’anno scorso è terminato con un ottimo risultato, ma il rapporto si è interrotto. Nel momento in cui il Vado si è trovato in questa situazione difficile e ha ripensato a me ne sono stato molto felice. Riparto con grande entusiasmo sapendo che bisogna fare qualcosa di importante, però questo è il mio lavoro ed è la cosa che voglio fare, Sono carico per cominciare più presto”.

