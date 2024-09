Teatro, letteratura e riflessione a Riomaggiore con “Castello di parole”

Castello di Parole, la rassegna culturale di Riomaggiore, annuncia due nuove occasioni per immergersi nella creatività e nell’approfondimento. Due appuntamenti in cui i protagonisti sono i libri: una rappresentazione teatrale tra parole, tomi e acrobazie e un incontro dedicato a uno dei capolavori della letteratura italiana, il romanzo fantastico “Le avventure di Pinocchio” per un viaggio tra simbolismo e realtà, per ispirare il confronto e il dialogo.

28 settembre 2024 – “Immaginaria” con il Teatro nelle Foglie

