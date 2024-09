Varigotti, il sindaco Berlangieri: “Avanti con le opere, passeggiata e restyling del litorale”

Finale Ligure. “C’è già un primo cantiere aperto, quello del civico Fortino, ma abbiamo anche in itinere la riqualificazione di piazza del Mare, con una nuova pedana, un parapetto e ringhiera in piena sicurezza per la sua fruibilità”. Così il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri, a margine dell’inaugurazione del nuovo parco sul promontorio di Varigotti, ha parlato anche delle opere pubbliche previste per il noto borgo turistico finalese.

Tra gli interventi in programmazione anche il molo e le connessioni interne che collegano il borgo stesso alle spiagge: “Una delle priorità – ha aggiunto poi il sindaco finalese – è il via ai lavori del secondo lotto della passeggiata, con la pavimentazione, l’illuminazione, gli arredi urbani e le fioriere, oltre alle aree a giardino che avranno una funzione nella complessiva attrattività del litorale”.

Nell’ambito della pianificazione della stessa amministrazione comunale finalese, la ripresa della progettazione sul collegamento tra Varigotti e Capo San Donato, un’area costiera soggetta a diverse criticità idrogeologiche: “Abbiamo calendarizzato un incontro con la direzione regionale di Anas proprio per ragionare a livello tecnico e progettuale sul restyling e la messa in sicurezza di porzione di litorale che sarà essenziale per il futuro di Finale Ligure e del suo turismo” ha sottolineato Berlangieri.

