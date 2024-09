Verso Venezia – Genoa, Gilardino recupera qualche elemento: “Incontriamo una squadra ferita”

Genova. Ancora indisponibili Messias, Miretti e Norton Cuffy, con i primi due che potrebbero rientrare in gruppo già a inizio settimana, recuperati Bani e Zanoli. Il Genoa si prepara ad affrontare il Venezia in trasferta (domani, sabato, ore 15).

Mister Gilardino mette in guardia: “Sicuramente incontriamo una squadra ferita dopo il 4-0 a Milano, è una squadra che non rispecchia la sua posizione in classifica in questo momento perché è allenata molto bene da un allenatore molto preparato, una squadra che ha un’identità ben chiara. Sarà la seconda partita che giocheranno in casa davanti al loro pubblico quindi saranno spinti dal loro pubblico è normale che dipenderà molto dall’approccio della gara che noi vorremmo e vogliamo fare”.

