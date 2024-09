Calcio, Coppa Liguria. Carparelli carico per il derby contro il Vadino: “Con i miei gol cercherò di trasmettere fame ad una squadra già affamata”

Albenga. Una partita da dentro o fuori. Un derby importante per imporsi anche in campionato e no, non stiamo parlando di Inter-Milan o Genoa-Samp, ma di Vadino vs San Filippo Yepp. Un derby atteso anche per conoscere meglio come potrà essere il campionato delle due squadre. Il Vadino ha rivoluzionato totalmente la rosa, partendo anche dall’allenatore. La San Filippo ha invece tenuto alcuni pilastri dello scorso anno aggiungedo tasselli con un backgroung molto importante alle spalle.

Uno tra tutti, se non il più importante della rosa, è Marco Carparelli. Il bomber ex Genoa e Sampdoria ha già fatto vedere di che pasta è fatto, siglando tre gol nel pareggio contro la Baia Alassio in Coppa Italia e mettendo lo zampino contro il Pontelungo nella finale (con vittoria) del memorial “Lio e Romano Zanardini”.

