“Come tutto ebbe inizio”, un duplice convegno sull’archeologia biblica

Proseguono le iniziative formative a vasto raggio che l’Istituto superiore di Scienze religiose della Liguria organizza nella sua sede spezzina. Venerdì scorso c’è stata, come è noto, la presentazione degli atti del convegno “Carlo Lupi e la sua diocesi”, dedicato allo storico direttore dell’Istituto spezzino, ed ora, nelle giornate di sabato e domenica prossimi, si terrà un muovo convegno sul tema “Come tutto ebbe inizio: le prime comunità cristiane, testimonianze bibliche, archeologiche e iconografiche”. La caratteristica sarà questa volta la “ripetizione” dell’iniziativa in due giorni consecutivi e luoghi diversi: alla Spezia nella giornata di sabato, presso la sede di via Malaspina 1, dalle 17 alle 18.30, e il giorno seguente, domenica 29 settembre, a Sarzana nel convento delle Clarisse (già dei Cappuccini), per consentire di parteciparvi anche alle suore di clausura. I relatori saranno tre: Anna Maria Giorgi, docente emerito di Sacra Scrittura all’Istituto superiore “Santa Caterina da Siena” di Firenze; fra Simone Schiavone, frate minore conventuale, specializzato in Archeologia tardo antica e altomedievale, dottore di ricerca al Pontificio istituto di Archeologia cristiana; Clara Vigorito, spezzina, docente di Arte e Fede all’Istituto superiore di Scienze religiose della Liguria. Tutti sono invitati, ed è previsto un attestato di partecipazione. Per gli studenti dell’Istituto la presenza vale come buono di presenza.

