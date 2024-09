Edilizia scolastica, al via interventi per ex istituto Doria a Struppa e per asili Lilliput di via Bologna

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica per la riqualificazione della porzione di edificio del complesso “Ex Istituto Doria”, in via Struppa 148, occupata da alcune sezioni della scuola d’infanzia e primaria Doria, che fanno parte dell’istituto comprensivo Molassana e Prato.

«Si tratta di un intervento significativo che riguarda la parte strutturale e dell’antincendio di un edificio scolastico, articolato su quattro piani per un totale di 3.400 metri quadri, già interessato dalla realizzazione della nuova palestra, finanziata con fondi del Pnrr – spiega il vicesindaco – oltre alla messa in sicurezza, saranno realizzati interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la rimessa in funzione dell’ascensore del vano scale. Saranno recuperate anche porzioni di edificio oggi in stato di degrado per consentire l’accessibilità anche alla scuola d’infanzia al secondo piano. Un intervento questo che quindi si inserisce nel più ampio programma di lavori di messa in sicurezza e di nuova edilizia scolastica per la nostra città e le future generazioni».

