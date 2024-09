Facilitazione digitale, riprese con successo le attività in quel di Luni

Sono riprese lo scorso 20 settembre le attività di facilitazione digitale presso la sala consiliare del Comune di Luni, in Via Castagno 61. Nel suo primo giorno di riavvio si è registrato un’importante afflusso di utenza ben oltre le aspettative che fa ben intendere il gradimento e la fiducia che la cittadinanza vi ripone.

In molti si sono presentati per assistenza nella ricerca di prodotti a consumo come l’energia elettrica, l’attivazione dell’identità digitale CIE, l’aiuto nella prenotazione di visite ed esami specialisti a distanza nonché per ricevere formazione per il corretto utilizzo di un PC o smartphone.

