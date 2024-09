Giancarlo Canepa “Una norma regionale per il presidio delle spiagge e adeguata qualità ricettiva”

Borghetto Santo Spirito. Il candidato Giancarlo Canepa, a proposito del decreto legge di riordino delle concessioni demaniali per il settore balneare afferma: Il settore balneare ha necessità di impegni concreti anche alla luce del recente decreto legge 131 che non risolve tutti i problemi delle nostre spiagge e delle aziende che operano nel nostro territorio.

“Credo di poter parlare a ragion veduta perché prima della pubblicazione del decreto, a capo dell’amministrazione di Borghetto Santo Spirito, primo sindaco in provincia, mi sono preso la responsabilità di dare regole al settore delle concessioni nel mio Comune avviando la fase degli indirizzi generali per le procedure proprio nel momento in cui mancavano norme precise ed era concreto il rischio di paralisi del settore a partire dal prossimo mese di gennaio ma sempre con l’obiettivo di tutelare le nostre spiagge e con grande attenzione alle prerogative delle aziende che gestiscono gli stabilimenti, prevedendo, ad esempio, una significativa quota di indennizzo a favore dei concessionari uscenti e criteri che valorizzassero il più possibile le nostre realtà territoriali, in particolare le piccole aziende a conduzione familiare”.

