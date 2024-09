I Cobas: “Allo sciopero ha aderito l’80 per cento degli autisti di Atc, a dimostrazione di un malcontento diffuso”

“Ancora una volta uno sciopero nazionale, per il rinnovo del contratto, indetto dai Cobas ha ottenuto un’altissima adesione: da dati in nostro possesso possiamo affermare oltre il 80% tra il personale viaggiante di Atc”. Lo afferma in una nota la segreteria provinciale dei Cobas Lp.

“Questo – prosegue il sindacato – dimostra il malcontento diffuso della categoria, più specificatamente rimanendo nel nostro bacino facilmente si capisce che tra il personale di Atc il malessere è arrivato al culmine, questo a causa delle condizioni salariali inadeguate, turni di lavoro sempre più massacranti, organizzazione e programmazione stessa del lavoro rimasta ferma agli anni ’90, problemi più volte sollevati dalla nostra organizzazione sindacale, ma che nessuno ha mai cercato di risolvere. È evidente a tutti che la situazione è in continuo peggioramento, solo la proprietà e la precedente amministrazione sembra non se ne siano resi conto”.

“Quest’ultimo sciopero con un’adesione così alta, dovrebbe far capire che è ora di fare dei cambiamenti seri e mirati, migliorando salari, turni di lavoro e tempi di percorrenza. Vista la totale mancanza di interesse dimostrata in questi anni sia dalla direzione sia dalla proprietà che si trincera dietro le solite frasi fatte come “Vi abbiamo preso gli autobus” – tralasciando la polemica di con quali soldi sono stati acquistati gli autobus – ricordiamo solo che gli stessi non sono stati acquistati o di proprietà degli autisti ma sono della cittadinanza, una cittadinanza che usufruisce del Tpl totalmente ignorata, a dimostrazione di tutto questo resta il mancato ricevimento di ieri dei sindaci da parte del presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, dove anche noi eravamo presenti”, concludono dai Cobas Lp.

