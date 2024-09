Il Genoa sbaglia tutto a Venezia, Gilardino: “Totalmente colpa mia, abbiamo fatto poco”

Venezia. Il Genoa esce sconfitto 2 a 0 dalla sfida contro la squadra di Di Francesco. Busio e Pohjanpalo, che aveva anche sbagliato il rigore, riescono a regalare i primi tre punti ai veneziani e a conquistare la prima vittoria stagionale in Serie A. Amareggiato Gilardino in sala stampa, a tratti furente e pensieroso durante la partita, per cercare di smuovere i suoi da una prestazione non all’altezza di quanto il Genoa ha fatto vedere a fine della scorsa stagione e ad inizio di questa.

L’infortunio di Malinovsky ha probabilmente scosso gli animi della squadra, ma ancora prima di questo mancava qualcosa alla formazione rossoblù: “Primo tempo abbastanza equilibrato, dopo l’infortunio di Malinovsky abbiamo abbandonato la gara. Non si parla di disposizione tattica, con la Roma ci siamo sistemati con il 4-2-4 e abbiamo ripreso la partita, è questione di dinamismo, rispetto delle distanze e di contrasti vinti”.

» leggi tutto su www.genova24.it