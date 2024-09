Il Pd all’attacco del sindaco: “Finalmente i parcheggi promessi da anni in Via XXI Reggimento Fanteria, ma saranno a pagamento…”

Durante la campagna elettorale delle elezioni amministrative 2022 Peracchini promise la realizzazione, entro l’ottobre dello stesso anno, di un parcheggio in Via XXI Reggimento Fanteria. Per raggiungere tale risultato è stato abbattuto il centenario ponte ferroviario, ossia lo storico passaggio pedonale che univa la detta via con la scalinata che raggiunge la sovrastante Via San Francesco. La data prevista per la consegna dell’opera è, di volta in volta, slittata per innumerevoli scuse simili alle scene del film Blues Brothers. Ma finalmente, a distanza di due anni, lunedì, in piena campagna elettorale per le elezioni regionali, ci sarà l’inaugurazione in pompa magna con tutta la giunta schierata. La sorpresa principale che avranno gli spezzini è però costituita dal fatto che i nuovi parcheggi saranno tutti a pagamento, contrariamente alle aspettative che vedevano questo nuovo spazio teso ad alleggerire il problema della sosta in città. Il centrodestra così non smentisce le inclinazioni vessatorie nei confronti degli spezzini”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali del Partito democratico Andrea Frau,

Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Montefiori, Dino Falugiani, Piera Sommovigo e Viviana Cattani.

