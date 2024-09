Incidente mortale sulla A10: la vittima è Stefano Chiavirano, idraulico genovese di 33 anni

Genova. Si chiama Stefano Chiavirano la vittima del tragico incidente che questo pomeriggio è avvenuto sulla rampa del casello di Pegli sulla A10. Il giovane, classe 1991, lavorava come idraulico e oggi pomeriggio era in viaggio per lavoro.

L’incidente, come ricostruito dalla polizia stradale, è avvenuto in maniera autonoma: secondo quanto documentato dalle telecamere di sorveglianza esaminate dagli inquirenti, l’uomo avrebbe perso il controllo del furgone su cui stava viaggiando, finendo violentemente contro le protezioni laterale e poi sbalzato fuori dall’abitacolo dal posto del passeggero. Forse era senza cintura di sicurezza.

