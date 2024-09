“Insieme per la sanità pubblica” torna in piazza: presidio davanti al Comune durante la Conferenza dei sindaci

Presidio sotto il Palazzo del Comune della Spezia in occasione della Conferenza dei Sindaci sulla sanità lunedì 23 settembre alle 17. La manifestazione è organizzata dal cartello di associazioni “Insieme per la sanità pubblica”.

“A giugno, dopo la grande manifestazione che ha visto scendere in piazza oltre 1500 cittadine e cittadini, avevamo chiesto la convocazione urgente della Conferenza dei Sindaci sui temi della sanità con audizione del cartello Insieme per la sanità pubblica, in cui la nostra piattaforma potesse essere discussa ed approvata – dicono gli organizzatori -. Da allora il Presidente della Conferenza dei Sindaci Peracchini non ci ha mai convocato, nonostante la grande partecipazione di cittadini alla manifestazione di giugno. Chiediamo ancora la nostra audizione presso la Conferenza dei sindaci. Chiediamo, inoltre, che il bilancio della ASL 5 sia bocciato: non si possono regalare cinque milioni di euro al San Martino per ripianare il buco di quella struttura, sono fondi che potevano essere usati per assumere nuovo personale e riparare le strutture del Sant’Andrea che ormai cade a pezzi, in attesa del nuovo Felettino che, al di là delle roboanti dichiarazioni, vede ancora fermi i lavori. E poi basta sprecare milioni di euro per le strutture private, oltretutto le liste di attesa sono ancora vergognose.“

