Promozione, domani il ritorno del Millesimo a 35 anni di distanza. Piccardo: “Vogliamo consolidare la categoria”

Millesimo. Il Millesimo è pronto. Dopo l’esperienza in Coppa, che ha visto la squadra guidata da mister Fabio Macchia chiudere in crescendo ottenendo una vittoria (contro il Bragno), un pareggio e una sconfitta domani sarà il momento dell’esordio in campionato.

Dopo 35 anni per i giallorossi sarà nuovamente Promozione, un grande traguardo ottenuto lo scorso anno al termine di una stagione trionfale. Quest’anno il Millesimo proverà dunque a confermare la categoria ma non solo: vietato pronunciarlo però, considerando i nomi portati dal mercato, Bove e compagni potrebbero ambire alle zone nobili della classifica.

