Regionali, l’imprenditrice valbormidese Lorenza Rinaldi candidata nella lista civica di Bucci

“La Valbormida cerca una propria identità e rappresentanza in Regione Liguria”: così l’imprenditrice cengese Lorenza Rinaldi ha annunciato la sua candidatura nella lista civica di Marco Bucci in vista del voto per le elezioni regionali.

Lorenza Rinaldi si propone nelle elezioni del 27 e 28 ottobre prossimi per il rinnovo del Consiglio regionale della Liguria. La Rinaldi di 61 anni, persona molto nota e stimata non solo nel paese di residenza ma in tutto il comprensorio savonese, è una imprenditrice del settore meccanico ed è titolare della omonima ditta di demolizioni e commercio materiali ferrosi con sede nel comune di Cengio.

