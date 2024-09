Sampdoria, Sottil: “Grandi passi avanti”. Il mister fa un appello per il derby: “Sia una festa”

Genova. Un Sottil, sollevato, più tranquillo, ma anche consapevole che la sua Sampdoria ha ancora lavoro da fare è quello che si presenta in sala stampa dopo la vittoria contro il Sudtirol. “Abbiamo fatto grandi passi avanti in termini di aggressività, siamo stati più ordinati in campo, più corti, non abbiamo mai subito occasioni pericolose. Abbiamo meritato il vantaggio, poi potevamo raddoppiare e nel secondo tempo la squadra ha continuato a essere aggressiva, questo glielo avevo chiesto. Noi dobbiamo intraprendere un percorso fatto per la nostra identità. Dobbiamo avere la mentalità di fare il secondo o il terzo gol. Non siamo riusciti a chiuderla, questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare. Faccio i complimenti a ragazzi, non è facile vivere questa situazione, ho visto la voglia di vincere e ancora meglio chi è subentrato. Questo è il concetto del noi, questa è la squadra che intendo io nella totalità, nella collettività. Detto questo, piedi per terra anche se abbiamo fatto una gran vittoria contro una squadra in salute. Andiamo avanti così”.

L’esultanza di Venuti è stata simbolica: è andato a cercare la panchina e l’abbraccio è stato davvero collettivo: “Lui ha capacità tecniche, ha fatto la massima serie, giocava a Firenze con mio figlio, lui è bravo a mettere questa bastonata di destra, ma anche questi passanti di sinistro. Io dico sempre che quando attacchiamo come oggi con il cross del terzo e gol del quinto, questo è quello che intendo. Sempre con equilibrio, sempre con le coperture preventive, però è chiaro che quando attacchiamo dobbiamo essere avvolgenti. E i gol si fanno dentro l’area, fuori area statisticamente si fanno pochi gol. Quindi occupazione dell’area, anche sulla traversa eravamo presenti oggi molto di più per una questione di distanze, eravamo più avvolgenti nel gioco e più ritmici, ma possiamo e dobbiamo migliorare, secondo me questa squadra, l’ho già detto tante volte, ha un grandissimo potenziale ancora da esprimere. L’esultanza è il segno che questa squadra, come ho detto anche nella conferenza pre-partita, è un gruppo straordinario, molto unito, che vuole essere protagonista di questo torneo e con questa prestazione ed esultanza lo hanno dimostrato”.

