Skymetro, Orlando smonta il progetto: “Senza senso, va rivisto profondamente”

Genova. “Ne discuteremo direttamente con i cittadini e con tutte le forze politiche della coalizione, ma quello che posso dire ore è che così è un’opera che non ha nessun senso e che deve essere profondamente rivista“.

Così Andrea Orlando, candidato per la coalizione di centrosinistra alla presidenza di Regione Liguria risponde ai microfoni di Genova24 in merito al progetto dello Skymetro, per il quale i comitati e i cittadini contrari all’opera hanno chiesto ai candidati di prendersi l’impegno di cancellare la deroga regionale che ad oggi permette la costruzione dell’infrastruttura nel bacino del Bisagno.

» leggi tutto su www.genova24.it