Uffici catechistici della Liguria, due giorni di convegno a Bocca di Magra

Il monastero dei padri Carmelitani di Bocca di Magra è stato scelto come sede di un convegno di due giorni degli uffici catechistici delle diocesi liguri che si terrà sabato e domenica prossimi. Il convegno, inserito in un programma di iniziative analoghe in tutte le regioni, avrà per tema “Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza”, e inizierà sabato 28 ottobre, al mattino, con la relazione di fra Enzo Biemmi, dei Fratelli della Sacra Famiglia, sul tema “Annunciare la buona notizia – Il Vangelo che mi salva: cos’è il primo annuncio ?”. Nel pomeriggio i partecipanti condivideranno l’esperienze delle “buone pratiche” in atto nelle rispettive diocesi, quindi don Manuel Belli, della diocesi di Bergamo, guiderà un laboratorio su “Come annunciare il Vangelo nelle differenti fasi della vita”. La giornata di sabato si concluderà con “Annuncio tra arte e storia”: una visita guidata alle bellezze artistiche della città vescovile di Sarzana. Domenica monsignor Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio catechistico nazionale, terrà la relazione conclusiva sul tema “Per aiutarci ad atterrare: quale volto di Chiesa per l’annuncio del Kerygma? Sfide e provocazioni per un annuncio che tocca la vita”. Al termine, nella cappella della casa di spiritualità, ci sarà la Messa presieduta dal vescovo della Spezia – Sarzana – Brugnato Luigi Ernesto Palletti. Al convegno è prevista la partecipazione di una sessantina di persone tra responsabili degli uffici catechistici diocesani e loro collaboratori. Farà gli onori di casa l’ufficio catechistico della Spezia con il suo direttore don Pietro Milazzo.

