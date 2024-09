Al canile Monte Contessa è emergenza gatti: “Ne abbiamo in ogni stanza, servono adozioni”

Genova. Nei giorni in cui si attende il bando, rivisto, per la nuova assegnazione della gestione del canile comunale dii Monte Contessa, dall’associazione Una (che lo gestisce ormai da anni) arriva un appello accorato per l’adozione dei gatti che sono loro ospiti. A oggi infatti il canile, che non può tra l’altro contare su un gattile sanitario (è stato necessario adibire una stanza a questo scopo), accoglie 43 gatti, la metà dei quali in cerca di adozione. E la situazione è al limite.

“Ormai da diversi mesi siamo in emergenza – spiegano dall’associazione Una – Alcuni di loro hanno già delle richieste, altri sono ancora purtroppo troppo malati per andare a casa e stiamo facendo del nostro meglio per portarli all’adozione il prima possibile. Al momento abbiamo gatti in ogni stanza, abbiamo circa 17 gatti in esubero, quindi le adozioni sono veramente urgenti e importanti”.

